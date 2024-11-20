Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 ноября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжает стремительно падать стоимость сои. На прошлой неделе аналитики зафиксировали понижение цен на соевые бобы как на внутреннем, так и экспортном рынках. Это связано главным образом с сезонным насыщением рынка сырьем нового урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 20 ноября 2024 года.

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По состоянию на 20 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 18 087 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 20 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на сою в Украине падали дважды. За 7 дней стоимость тонны этой зерновой культуры упала на 2,3%. Так, во вторник, 12 ноября, цена сои была равна 18 515 грн за тонну, что составляло недельный максимум. В четверг, 14 ноября, стоимость этой зерновой культуры упала до 18 321 грн за тонну. В субботу, 16 ноября, цены на сою упали повторно — до 18 087 грн за тонну. Такая стоимость этого вида зерновых зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая идет на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется по морю.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.