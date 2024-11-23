Ціни на зернові в Україні станом на 23 листопада 2024 року

Поле кукурудзи. Фото: Reuters

Наприкінці листопада в Україні ціни на кукурудзу продовжують знижуватися, що пов’язано з високим рівнем пропозиції на внутрішньому ринку. Активний збір урожаю та уповільнення експорту через складнощі з логістикою створюють додатковий тиск на вартість зерна. Експерти зазначають, що ці тенденції зберігатимуться до завершення сезону.

Новини.LIVE розповіли, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 23 листопада 2024 року.

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Станом на 23 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 286 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 23 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні продовжує падати. У п'ятницю, 15 листопада, вартість кукурудзи впала до 8 315 грн за тонну, а наступного дня — до 8 313 грн за тонну. В четвер, 21 листопада, тонна кукурудзи коштувала вже 8 299 грн, а в п'ятницю, 23 листопада, — 8 286 грн. На такому рівні вартість цієї агрокультури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг зменшився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та соняшнику.