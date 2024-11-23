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В Украине снова упали цены на кукурузу — сколько стоит зерно

23 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 ноября 2024 года
Поле кукурузы. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце ноября в Украине цены на кукурузу по-прежнему снижаются, что связано с высоким уровнем предложения на внутреннем рынке. Активный сбор урожая и замедление экспорта из-за сложностей с логистикой оказывают дополнительное давление на стоимость зерна. Эксперты отмечают, что эти тенденции будут сохраняться до завершения сезона.

Новини.LIVE рассказали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 23 ноября 2024 года.

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По состоянию на 23 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 286 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 23 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в Украине продолжает падать. В пятницу, 15 ноября, стоимость кукурузы упала до 8 315 грн за тонну, а на следующий день — до 8 313 грн за тонну. В четверг, 21 ноября, тонна кукурузы стоила уже 8 299 грн, а в пятницу, 23 ноября, — 8 286 грн. На таком уровне стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем уменьшился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и подсолнечника.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии кукуруза

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