Ціни на зернові в Україні станом на 21 листопада 2024 року

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українському ринку пшениці у листопаді спостерігається зниження цін. За останні дні вартість цього зерна впала, що пов’язано, зокрема, зі зростанням пропозиції пшениці через завершення збору врожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 21 листопада 2024 року.

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Станом на 21 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 679 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 21 листопада. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень трохи впала. Минулого четверга, 14 листопада, тонна цієї агрокультури коштувала 8 712 грн. Що становило тижневий максимум. У суботу, 16 листопада, ціна на пшеницю становила 8 684 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури протрималась до четверга, 20 листопада. В цей день ціни на цей вид зернових впали до свого тижневого мінімуму — 8 679 грн. Така ціна на пшеницю зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та соняшнику.