Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 ноября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинском рынке пшеницы в ноябре наблюдается понижение цен. За последние дни стоимость этого зерна упала, что связано, в частности с ростом предложения пшеницы из-за завершения сбора урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 21 ноября 2024 года.

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По состоянию на 21 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 679 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 21 ноября. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю немного упала. В прошлый четверг, 14 ноября, тонна этой агрокультуры стоила 8 712 грн. Что составляло недельный максимум. В субботу, 16 ноября, цена на пшеницу составила 8 684 грн за тонну. Такая стоимость этой агрокультуры продержалась до четверга, 20 ноября. В этот день цены на этот вид зерновых упали до своего недельного минимума — 8 679 грн. Такая цена на пшеницу сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак указывает на серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российского вторжения. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.