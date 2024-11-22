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Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

22 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні — скільки коштує соняшник 22 листопада
Збір врожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні протягом останнього тижня зазнали незначних коливань, поступово знижуючись. Основною причиною цього є зменшення попиту на ринку через завершення сезону збору врожаю та збільшення пропозиції олійних культур. Крім того, на ціноутворення впливає світова ситуація на ринку сільськогосподарських товарів, що також вносить корективи в українську цінову динаміку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 22 листопада 2024 року.

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Станом на 22 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 372 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник в Україні 22 листопада
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 22 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна соняшнику за останній тиждень дещо знизилась. Минулої п'ятниці, 15 листопада, ця зернова культура коштувала 25 506 грн за тонну. В суботу, 16 листопада, ціна на соняшник становила вже 25 274 грн за тонну, а у понеділок, 18 листопада, — 25 347 грн за тонну. У вівторок, 19 листопада, тонна соняшнику коштувала 25 354 грн, а у середу, 20 листопада, — 25 272 грн. Наступного дня соняшник здорожчав до позначки 25 372 грн за тонну і залишається на такому рівні і сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник в листопаді
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг скоротився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

сільське господарство ціни в Україні зерно аграрії соняшник

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