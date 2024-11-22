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Подсолнечник продолжает падать в цене — сколько стоит тонна зерна

22 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине — сколько стоит подсолнечник 22 ноября
Уборка урожая. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине в последнюю неделю испытали незначительные колебания, постепенно снижаясь. Основной причиной этого является уменьшение спроса на рынке из-за завершения сезона сбора урожая и увеличения предложения масличных культур. Кроме того, на ценообразование влияет мировая ситуация на рынке сельскохозяйственных товаров, что также вносит коррективы в ценовую украинскую динамику.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 22 ноября 2024 года.

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По состоянию на 22 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 372 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник в Украине 22 ноября
Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 22 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника за последнюю неделю несколько снизилась. В прошлую пятницу, 15 ноября, эта зерновая культура стоила 25 506 грн за тонну. В субботу, 16 ноября, цена на подсолнечник составила уже 25 274 грн за тонну, а в понедельник, 18 ноября, — 25 347 грн за тонну. Во вторник, 19 ноября, тонна подсолнечника стоила 25 354 грн, а в среду, 20 ноября, — 25 272 грн. На следующий день подсолнечник подорожал до 25 372 грн за тонну и остается на таком уровне и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник в ноябре
Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем сократился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

сельское хозяйство цены в Украине зерно аграрии подсолнечник

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