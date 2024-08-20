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В Україні впали ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

20 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Наразі в Україні спостерігаються відносно низькі ціни на соняшник. При цьому ціни на соняшник нового врожаю в Україні поступово підвищуються. Експерти пояснюють це можливим скороченням урожаю, утриманням продукції виробниками та посиленою конкуренцією між покупцями на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 20 серпня 2024 року.

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Станом на 20 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 788 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 20 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на соняшник в Україні перебувають на найнижчому рівні. Так, у понеділок, 12 серпня, ціна соняшнику становила 18 951 грн за тонну.  У середу, 14 серпня, вона зросла до свого тижневого максимуму у 19 027 грн. Щоправда, на цій позначці вартість соняшнику протрималась лише один день. У четвер, 15 серпня, вартість цієї зернової культури впала до свого тижневого мінімуму — 18 788 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Ціни на соняшник в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак вважає, що вторгнення Росії завдало серйозних збитків українському аграрному сектору. До збитків він відносить обстріли сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна, скоєні російськими збройними силами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїячменю та кукурудзи.

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