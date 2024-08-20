Цены на зерновые в Украине на 20 августа 2024 года

Уборка в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сейчас в Украине наблюдаются относительно низкие цены на подсолнечник. При этом цены на подсолнечник нового урожая в Украине постепенно увеличиваются. Эксперты объясняют это возможным сокращением урожая, удержанием продукции изготовителями и усиленной конкуренцией между покупателями на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 20 августа 2024 года.

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По состоянию на 20 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 788 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 20 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

В последние дни цены на подсолнечник в Украине находятся на самом низком уровне. Так, в понедельник, 12 августа, цена подсолнечника составила 18 951 грн за тонну. В среду, 14 августа, она выросла до своего недельного максимума в 19 027 грн. Правда на этой отметке стоимость подсолнечника продержалась всего один день. В четверг, 15 августа, стоимость этой зерновой культуры упала до недельного минимума — 18 788 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак считает, что вторжение России нанесло серьезный ущерб украинскому аграрному сектору. К ущербу он относит обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокаду портов, повреждения портовой инфраструктуры и кражи зерна, совершенные российскими вооруженными силами.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт" , - добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу . Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои , ячменя и кукурузы .