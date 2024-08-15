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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна у серпні

15 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 15 серпня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю соняшнику. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні демонструють незначні коливання, що зумовлено змішаними факторами, такими як нестабільний попит, коливання експорту та вплив погодних умов на врожай. Незважаючи на ці чинники, серйозних змін у вартості не спостерігається.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 15 серпня 2024 року.

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Станом на 15 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 19 027 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник 15 серпня 2024 року в Україні
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Середня ціна на соняшник в Україні за тиждень майже не змінилася. У четвер, 8 серпня, тонна цієї агрокультури коштувала 18 997 грн, а у п'ятницю, 9 серпня, — 18 951 грн. У вівторок, 13 серпня, вартість соняшнику змінилася і становила вже 18 958 грн за тонну, а у середу, 14 серпня, — 19 027 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Як змінилися ціни на соняшник в Україні за тиждень
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Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначив, що до початку великої війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі обсяги виробництва знизилися до 78 мільйонів тонн. За його словами, велика частина посівних площ була втрачена на сході країни. Для задоволення внутрішніх потреб Україні необхідно 12-15 мільйонів тонн, тоді як майже весь урожай йде на експорт, з якого 90% транспортується морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.

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