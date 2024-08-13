Ціни на зерно в Україні 13 серпня 2024 року — скільки коштує тонна сої

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Протягом останнього тижня ціни на сою в Україні демонструють низхідний тренд. При цьому аналітики зазначають, що врожайності сої загрожує посуха. Зокрема, цього року в Полтавській області через засуху врожай сої буде меншим, ніж торік. Очікується, що врожайність буде до 2 тонн з гектара.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 13 серпня 2024 року.

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Станом на 13 серпня середня ціна на сою в Україні становить 15 858 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 13 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останні сім днів соя значно втратила в ціні. Вартість цієї зернової культури впала на 1,6%. Найвищі ціни на сою були зафіксовані у вівторок, 6 серпня, — 16 313 грн. У середу, 7 серпня, вартість тонни цієї зернової культури впала до 16 066 грн. Така ціна протрималась до понеділка, 12 серпня. Цього дня вартість сої досить серйозно впала і сягнула свого тижневого мінімуму — 15 858 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член економічного дискусійного клубу Олег Пензін повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги виробництва скоротилися до 78 мільйонів тонн. За його словами, значну частину посівних площ було втрачено на сході країни. Для задоволення внутрішнього попиту Україні потрібно 12-15 мільйонів тонн, тоді як майже весь обсяг експортується, причому 90% з нього транспортується морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи.