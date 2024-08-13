Цены на зерно в Украине 13 августа 2024 года – сколько стоит тонна сои

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнюю неделю цены на сою в Украине демонстрируют нисходящий тренд. При этом аналитики отмечают, что урожайности сои угрожает засуха. В частности, в этом году в Полтавской области из-за засухи урожай сои будет меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что урожайность составит около двух тонн с гектара.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 13 августа 2024 года.

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По состоянию на 13 августа средняя цена на сою в Украине составляет 15 858 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 13 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

В последние семь дней соя значительно потеряла в цене. Стоимость этой зерновой культуры снизилась на 1,6%. Самые высокие цены на сою были зафиксированы во вторник, 6 августа, — 16 313 грн. В среду, 7 августа, стоимость тонны этой зерновой культуры упала до 16 066 грн. Такая цена продержалась до понедельника, 12 августа. В этот день стоимость сои достаточно серьезно упала и достигла своего недельного минимума – 15 858 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства сократились до 78 миллионов тонн. По его словам, значительная часть посевных площадей была потеряна на востоке страны. Для удовлетворения внутреннего спроса Украине нужно 12-15 миллионов тонн, в то время как почти весь объем экспортируется, причем 90% из него транспортируется по морскому пути.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются избивать по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы.