Ціни на зернові в Україні станом на 14 серпня 2024 року

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У середині серпня в Україні почали зростати ціни на пшеницю. За останні дні вартість цієї зернової культури значно підвищилась. При цьому прогноз урожаю пшениці в Україні на 2024 рік було переглянуто у бік збільшення. Це пов'язано з вищою врожайністю, що спостерігається під час жнив. Наразі врожай оцінюється у 21,3 млн тонн, що на 2 млн тонн перевищує липневі прогнози.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 14 серпня.

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Станом на 14 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 487 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 серпня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх 7 днів була нестабільною. При цьому наразі вартість цієї зернової культури демонструє впевнений висхідний тренд. У вівторок, 6 серпня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 490 грн, що становило тижневий максимум. У п'ятницю, 9 серпня, ціна пшениці впала до свого тижневого мінімуму у 7 438 грн за тонну. Втім, уже наступного дня ціни на неї пішли вгору та зросли до 7 460 грн. Така вартість протрималась до вівторка, 13 серпня, коли зросла до 7 487 грн. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Серед цих втрат: обстріли сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури, а також крадіжка зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.