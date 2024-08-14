Цены на зерновые в Украине на 14 августа 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В середине августа в Украине начали расти цены на пшеницу. В последние дни стоимость этой зерновой культуры значительно повысилась. При этом прогноз урожая пшеницы в Украине на 2024 год был пересмотрен в сторону увеличения. Это связано с более высокой урожайностью, что наблюдается во время жатвы. В настоящее время урожай оценивается в 21,3 млн тонн, что на 2 млн тонн превышает июльские прогнозы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 14 августа.

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По состоянию на 14 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 487 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 августа. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние семь дней была нестабильной. При этом сейчас стоимость этой зерновой культуры демонстрирует уверенный восходящий тренд. Во вторник, 6 августа, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 490 грн, что составляло недельный максимум. В пятницу, 9 августа, цена пшеницы упала до своего недельного минимума в 7 438 грн за тонну. Впрочем, уже на следующий день цены на нее пошли вверх и выросли до 7 460 грн. Такая стоимость продержалась до вторника, 13 августа, когда выросла до 7 487 грн. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Среди этих потерь: обстрелы сельскохозяйственных земель, прямой финансовый ущерб, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры, а также кража зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор, так как он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.