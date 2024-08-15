Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 августа 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Уборка урожая подсолнечника. Фото: УНІАН

Цены на подсолнечник в Украине демонстрируют незначительные колебания, обусловленные смешанными факторами, такими как нестабильный спрос, колебания экспорта и влияние погодных условий на урожай. Несмотря на эти факторы, серьезных изменений в стоимости не наблюдается.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 августа 2024 года.

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По состоянию на 15 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 19 027 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена подсолнечника в Украине за неделю почти не изменилась. В четверг, 8 августа, тонна этой агрокультуры стоила 18 997 грн, а в пятницу, 9 августа, — 18 951 грн. Во вторник, 13 августа, стоимость подсолнечника изменилась и составила уже 18 958 грн за тонну, а в среду, 14 августа, — 19 027 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства снизились до 78 миллионов тонн. По его словам, большая часть посевных площадей была утрачена на востоке страны. Для удовлетворения внутренних потребностей Украине необходимо 12-15 миллионов тонн, в то время как почти весь урожай идет на экспорт, из которого 90% транспортируется по морскому пути.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.