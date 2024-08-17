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Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

17 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зерно в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські фермери успішно завершили збирання пшениці та ячменю, які станом на 15 серпня були обмолочені на 100% площ. За останній тиждень ціни на ячмінь в Україні дещо впали, хоча врожайність цього зерна залишилася на досить високому рівні — 39,2 центнера з гектара.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 17 серпня 2024 року.

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Станом на 17 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 844 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує ячмінь в Україні 17 серпня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 17 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні трохи знизилась. Так, у суботу, 10 серпня, вартість ячменю становила 6 876 грн за тонну. У вівторок, 13 серпня, тонна цієї агрокультури коштувала 6 884 грн, а у середу, 14 серпня, — 6 825 грн. У четвер, 15 серпня, ціна на ячмінь становила 6 811 грн за тонну, а у п'ятницю, 16 серпня, — вже 6 844 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури тримається й сьогодні.

Як змінились ціни на ячмінь в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак заявив, що український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.

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