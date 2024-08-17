Цены на зерно в Украине по состоянию на 17 августа 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Украинские фермеры успешно завершили сбор пшеницы и ячменя, которые по состоянию на 15 августа были обмолочены на 100% площадей. За последнюю неделю цены на ячмень в Украине упали, хотя урожайность этого зерна осталась на достаточно высоком уровне — 39,2 центнера с гектара.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 17 августа 2024 года.

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По состоянию на 17 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 844 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 17 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние дни немного снизилась. Так, в субботу, 10 августа, стоимость ячменя составила 6 876 грн за тонну. Во вторник, 13 августа, тонна этой агрокультуры стоила 6 884 грн, а в среду, 14 августа, — 6 825 грн. В четверг, 15 августа, цена на ячмень составляла 6 811 грн за тонну, а в пятницу, 16 августа, — уже 6 844 грн за тонну. Такая стоимость этой агрокультуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак заявил, что украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за российского вторжения. Эти потери включают обстрел сельскохозяйственных земель, прямой финансовый ущерб, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.