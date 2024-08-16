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В Україні впали ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у серпні

16 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні 16 серпня 2024 року
Збирання врожаю кукурудзи. Фото: NCGA
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні протягом останнього тижня продемонстрували невелике зниження. Це зумовлено зростанням пропозиції на ринку та поліпшенням умов транспортування.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 16 серпня 2024 року.

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Станом на 16 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 101 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує кукурудза в Україні 16 серпня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 16 серпня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на кукурудзу дещо знизилась. Так, у п'ятницю, 9 серпня, вартість кукурудзи становила 7 261 грн за тонну. У понеділок, 12 серпня, тонна кукурудзи коштувала 7 165 грн, а у вівторок, 13 серпня, — 7 169 грн. У середу, 14 серпня, середня ціна кукурудзи становила 7 101 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на кукурудзу за тиждень
Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак підкреслює, що російське вторгнення завдало серйозних ударів по аграрному сектору України. Серед втрат — обстріли сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокування портів, руйнування портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та ячменю.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно експорт зерна ціни аграрії кукурудза

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