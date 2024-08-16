Цены на зерновые в Украине 16 августа 2024 года

Уборка урожая кукурузы. Фото: NCGA

Цены на кукурузу в Украине в течение последней недели продемонстрировали небольшое понижение. Это обусловлено ростом предложения на рынке и улучшением условий транспортировки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 16 августа 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 16 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 101 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 16 августа 2024 года. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на кукурузу несколько снизилась. Так, в пятницу, 9 августа, стоимость кукурузы составила 7 261 грн за тонну. В понедельник, 12 августа, тонна кукурузы стоила 7 165 грн, а во вторник, 13 августа, — 7 169 грн. В среду, 14 августа, средняя цена кукурузы составила 7 101 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак подчеркивает, что российское вторжение нанесло серьезные удары по аграрному сектору Украины. Среди потерь — обстрелы сельскохозяйственных земель, прямой финансовый ущерб, блокирование портов, разрушение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими войсками.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и ячменя.