Ціни на зернові в Україні станом на 18 серпня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Purdue Agriculture

За останній тиждень ціни на сою в Україні суттєво зросли, що пов'язано зі зниженням пропозиції на внутрішньому ринку та підвищенням попиту з боку переробників і експортерів. Додатковими чинниками зростання стали несприятливі погодні умови, що вплинули на врожайність, та коливання на світових ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 18 серпня 2024 року.

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Станом на 18 серпня середня ціна на сою в Україні становить 16 888 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 18 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня вартість сої почала зростати. На минулих вихідних тонна цієї агрокультури коштувала 16 066 грн, а у понеділок, 12 серпня, — 15 858 грн. У вівторок, 13 серпня, середня ціна на сою стрімко зросла і становила вже 16 963 грн за тонну. У четвер, 15 серпня, вартість сої становила 16 859 грн за тонну, а у п'ятницю, 16 серпня, — 16 873 грн за тонну. У суботу, 17 серпня, соя коштувала вже 16 888 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак підкреслив, що російське вторгнення завдало серйозних збитків аграрному сектору України. До них належать обстріли сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокада портів, атаки на портову інфраструктуру та крадіжка зернових російськими окупантами.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи.