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Цены на сою стремительно растут — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

18 августа 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 18 августа 2024 года
Уборка урожая. Фото: Purdue Agriculture
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на сою в Украине существенно выросли, что связано с понижением предложения на внутреннем рынке и повышением спроса со стороны переработчиков и экспортеров. Дополнительными факторами роста стали неблагоприятные условия, повлиявшие на урожайность, и колебания на мировых рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 18 августа 2024 года.

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По состоянию на 18 августа средняя цена на сою в Украине составляет 16 888 грн за тонну вместе с НДС.

Стоимость сои в Украине 18 августа 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 18 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя стоимость сои начала расти. В минувшие выходные тонна этой агрокультуры стоила 16 066 грн, а в понедельник, 12 августа, — 15 858 грн. Во вторник, 13 августа, средняя цена на сою стремительно выросла и составила уже 16 963 грн за тонну. В четверг, 15 августа, стоимость сои составила 16 859 грн. за тонну, а в пятницу, 16 августа, — 16 873 грн. за тонну. В субботу, 17 августа, соя стоила уже 16 888 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на сою в Украине за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак подчеркнул, что российское вторжение нанесло серьезный ущерб аграрному сектору Украины. К ним относятся обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокада портов, атаки на портовую инфраструктуру и воровство зерновых российскими оккупантами.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах было уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы.

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07:30 В Пролетарске Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

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07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

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