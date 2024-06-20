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В Україні падають ціни на зернові — скільки коштує кукурудза у червні

20 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 червня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: grmarc/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Унаслідок вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна зменшився. Окупанти обстрілюють морські порти та руйнують інфраструктуру. Проте створення нового морського коридору без участі РФ значно сприяло відновленню експорту зернових з України. Наступного маркетингового року Україна має намір експортувати понад 60 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх перероблення. Це дозволить країні зберегти статус одного з провідних світових експортерів сільськогосподарської продукції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 червня 2024 року.

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Станом на 20 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 826 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 20 червня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 4,1%. Так, у середу, 12 червня, середня вартість тонни кукурудзи становила 7 118 грн. При цьому ціна на цю зернову культуру падала увесь тиждень. У середу, 19 червня, вартість кукурудзи впала до свого тижневого мінімуму — 7 323 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 20 червня 2024 року
Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"У цьому році? попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на тогорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениціячменю та соняшнику.

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