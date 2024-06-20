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В Украине падают цены на зерновые — сколько стоит кукуруза в июне

20 июня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 20 июня 2024 года
Уборка урожая. Фото: grmarc/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину объем экспорта зерна уменьшился. Оккупанты обстреливают морские порты и разрушают инфраструктуру. Однако создание нового морского коридора без участия РФ значительно способствовало возобновлению экспорта зерновых из Украины. В следующем маркетинговом году Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Это позволит стране сохранить статус одного из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 июня 2024 года.

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По состоянию на 20 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 826 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 20 июня 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 20 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 4,1%. Так, в среду, 12 июня, средняя стоимость тонны кукурузы составила 7 118 грн. При этом цена на зерновую культуру падала всю неделю. В среду, 19 июня, стоимость кукурузы упала до своего недельного минимума — 7 323 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 20 июня 2024 года
Недельная динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на сою в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и подсолнечника.

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