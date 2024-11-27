Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 27 листопада 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після тривалого зростання ціни на соняшник в Україні почали знижуватися. Закупівельні ціни на соняшник із вмістом олії 50% падають, оскільки переробники прогнозують значне здешевлення соняшникової олії слідом за зниженням цін на соєву та пальмову олію.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 27 листопада 2024 року.

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Станом на 27 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 098 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 27 листопада 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні зросла на 1%. Так, у вівторок, 19 листопада, ціна соняшнику була на тижневому максимумі та становила 25 354 грн за тонну. Протягом майже всього тижня вартість цієї зернової культури падала або залишалась на рівні попереднього дня. У вівторок, 26 листопада, ціни на соняшник впали до свого тижневого мінімуму — 25 098 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та пшениці.