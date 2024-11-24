Ціни на зернові в Україні станом на 24 листопада 2024 року

Збір врожаю. Фото: The Australian

Наприкінці листопада ціни на ячмінь в Україні продовжують зростати, що пов'язано з низьким врожаєм, зростанням витрат на виробництво та високим попитом на світовому ринку. Аналітики прогнозують подальше підвищення вартості цієї культури в найближчі місяці.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 24 листопада 2024 року.

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Станом на 24 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 786 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 24 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь знову зросла. Минулої суботи, 16 листопада, вона становила 7 660 грн за тонну, а у вівторок, 19 листопада, зросла до 7 714 грн за тонну. У п'ятницю, 22 листопада, тонна цієї зернової культури коштувала вже 7 729 грн, а в суботу, 23 листопада, — 7 786 грн. Такі ціни на ячмінь тримаються й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім, попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується збільшенням посівних площ та добрими врожаями.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та соняшнику.