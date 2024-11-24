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Ячмень в Украине снова подорожал — какие цены на зерно сегодня

24 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: The Australian
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце ноября цены на ячмень в Украине продолжают расти, что связано с низким урожаем, ростом затрат на производство и высоким спросом на мировом рынке. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение стоимости этой культуры в ближайшие месяцы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 24 ноября 2024 года.

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По состоянию на 24 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 786 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень 24 ноября в Украине
Средняя цена на ячмень в Украине на 24 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень снова выросла. В прошлую субботу, 16 ноября, она составляла 7 660 грн за тонну, а во вторник, 19 ноября, выросла до 7 714 грн за тонну. В пятницу, 22 ноября тонна этой зерновой культуры стоила уже 7 729 грн, а в субботу, 23 ноября, — 7 786 грн. Такие цены на ячмень держатся и сегодня.

Как изменились цены на ячмень в ноябре
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, несмотря на значительные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается увеличением посевных площадей и хорошими урожаями.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и подсолнечника.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии ячмень

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