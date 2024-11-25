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Ціни на сою почали зростати — скільки коштує зерно сьогодні

25 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 25 листопада 2024 року
Комбайни у полі. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці листопада ціни на сою в Україні почали зростати. Експерти пов’язують це із сезонним скороченням пропозиції на внутрішньому ринку та збільшенням попиту як з боку переробників, так і експортерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 25 листопада 2024 року.

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Станом на 25 листопада середня ціна на сою в Україні становить 18 094 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соя в Україні 25 листопада
Середня ціна на сою в Україні станом на 25листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

За останні дні ціни на сою почали зростати. У суботу, 16 листопада, вартість сої становила 18 087 грн за тонну, а в середу, 20 листопада, — 18 071 грн за тонну. В суботу, 23 листопада, соя коштувала вже 18 096, а в неділю, 24 листопада, — 18 094 грн. Така вартість цього виду зернових зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на сою за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте через втрату посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю йде на експорт. Нині 90% продукції, що експортується, транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та соняшнику.

сільське господарство ціни в Україні зерно аграрії соя

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