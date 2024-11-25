Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 ноября 2024 года

Комбайны в поле. Фото: Bloomberg

В конце ноября цены на сою в Украине начали расти. Эксперты увязывают это с сезонным сокращением предложения на внутреннем рынке и увеличением спроса как со стороны переработчиков, так и экспортеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 25 ноября 2024 года.

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По состоянию на 25 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 18 094 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 25 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

В последние дни цены на сою начали расти. В субботу, 16 ноября, стоимость сои составила 18 087 грн за тонну, а в среду, 20 ноября, — 18 071 грн за тонну. В субботу, 23 ноября, соя стоила уже 18 096 грн, а в воскресенье, 24 ноября, — 18 094 грн. Такая стоимость этого вида зерновых зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая идет на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется по морю.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.