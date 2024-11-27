Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 27 ноября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После продолжительного роста цены на подсолнечник в Украине начали снижаться. Закупочные цены на подсолнечник с содержанием масла 50% падают, поскольку переработчики прогнозируют значительное удешевление подсолнечного масла вслед за снижением цен на соевое и пальмовое масло.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 27 ноября 2024 года.

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По состоянию на 27 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 098 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 27 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине упала на 1%. Так, во вторник, 19 ноября, цена подсолнечника была на недельном максимуме и составляла 25 354 грн за тонну. На протяжении почти недели стоимость этой зерновой культуры падала или оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 26 ноября, цены на подсолнечник упали до своего недельного минимума — 25 098 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Недельная динамика смены средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большая часть урожая экспортируется, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и пшеницы.