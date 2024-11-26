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В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

26 листопада 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У листопаді на українському ринку пшениці спостерігається зниження цін. Світові котирування також падають. Це пов'язано з відсутністю нових факторів підтримки та покращенням умов для посівів майбутнього врожаю в основних країнах-виробниках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 26 листопада 2024 року.

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Станом на 26 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 602 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 26 листопада. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень впала на більш ніж 80 грн. Минулого понеділка, 18 листопада, тонна цієї агрокультури коштувала 8 684 грн. Що становило тижневий максимум. Протягом 7 днів ціна цієї зернової культури постійно падала. У понеділок, 25 листопада, ціни на цей вид зернових впали до свого тижневого мінімуму — 8 601 грн. Така вартість на пшениці зберігається й сьогодні.

Ціни на пшеницю в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак наголошує на значних збитках, які зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських земель, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзиячменю та соняшнику.

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