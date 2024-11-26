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В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

26 ноября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 ноября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В ноябре на украинском рынке пшеницы наблюдается понижение цен. Мировые котировки тоже падают. Это связано с отсутствием новых факторов поддержки и улучшением условий посевов будущего урожая в основных странах-производителях.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 26 ноября 2024 года.

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По состоянию на 26 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 602 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 ноября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 26 ноября. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю упала на более чем 80 грн. В прошлый понедельник, 18 ноября, тонна этой агрокультуры стоила 8 684 грн. Что составляло недельный максимум. В течение 7 дней цена этой зерновой культуры постоянно снижалась. В понедельник, 25 ноября, цены на этот вид зерновых упали до своего недельного минимума — 8601 грн. Такая стоимость пшеницы сохраняется и сегодня.

Цены на пшеницу в Украине по состоянию на 26 ноября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак отмечает значительные убытки, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных земель, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.

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