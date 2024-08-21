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В Україні падають ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

21 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 серпня 2024 року
Збирання урожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Наприкінці серпня ціни на кукурудзу в Україні продовжили падіння. При цьому експерти вже спрогнозували вартість нового врожаю у доларах. Попередньо ціни на кукурудзу нового врожаю можуть сягнути 180 доларів за тонну.  До січня вона може подешевшати на 5-15 доларів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 серпня 2024 року.

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Станом на 21 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 606 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 серпня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 21 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала майже на 8%. Так, у вівторок, 13 серпня, середня ціна тонни кукурудзи становила 7 169 грн. Це було максимальне значення за тиждень. У субботу, 17 серпня, ціна цієї зернової культури впала нижчен 7 тисяч гривень — до 6 914 грн. У вівторок, 20 серпня, середня вартість кукурудзи знизилась до мінімального тижневого значення — 6 606 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Аналіз цін на кукурудзу в Україні станом на 21 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Сьогодні обсяги виробництва знизилися до 78 млн. тонн. За його словами, значну частину посівних площ було втрачено на сході України. Для задоволення внутрішніх потреб країні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте майже весь урожай прямує на експорт, причому 90% транспортується морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїячменю та соняшнику.

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