Ціни на зернові в Україні станом на 21 серпня 2024 року

В Україні падають ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні
Наприкінці серпня ціни на кукурудзу в Україні продовжили падіння. При цьому експерти вже спрогнозували вартість нового врожаю у доларах. Попередньо ціни на кукурудзу нового врожаю можуть сягнути 180 доларів за тонну. До січня вона може подешевшати на 5-15 доларів.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 серпня 2024 року.
Станом на 21 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 606 грн за тонну разом з ПДВ.
Як війна з Росією вплинула на експорт зернових
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Сьогодні обсяги виробництва знизилися до 78 млн. тонн. За його словами, значну частину посівних площ було втрачено на сході України. Для задоволення внутрішніх потреб країні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте майже весь урожай прямує на експорт, причому 90% транспортується морським шляхом.
"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та соняшнику.
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