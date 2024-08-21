Цены на зерновые в Украине на 21 августа 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В конце августа цены на кукурузу в Украине продолжили падение. При этом эксперты уже спрогнозировали стоимость нового урожая в долларах. Предварительно цены на кукурузу нового урожая могут составить 180 долларов за тонну. К январю она может подешеветь на 5-15 долларов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 августа 2024 года.

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По состоянию на 21 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 606 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 21 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала почти на 8%. Так, во вторник, 13 августа, средняя цена тонны кукурузы составляла 7 169 грн. Это было максимальное значение за неделю. В субботу, 17 августа, цена этой зерновой культуры упала ниже 7 тысяч гривен — до 6 914 грн. Во вторник, 20 августа, средняя стоимость кукурузы снизилась до минимального недельного значения — 6 606 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Сегодня объемы производства снизились до 78 млн тонн. По его словам, значительная часть посевных площадей была потеряна на востоке Украины. Для удовлетворения внутренних потребностей стране требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако почти весь урожай следует на экспорт, причем 90% транспортируется морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и подсолнечника.