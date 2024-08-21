Цены на зерновые в Украине на 21 августа 2024 года

В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе
В конце августа цены на кукурузу в Украине продолжили падение. При этом эксперты уже спрогнозировали стоимость нового урожая в долларах. Предварительно цены на кукурузу нового урожая могут составить 180 долларов за тонну. К январю она может подешеветь на 5-15 долларов.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 августа 2024 года.
По состоянию на 21 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 606 грн за тонну вместе с НДС.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Сегодня объемы производства снизились до 78 млн тонн. По его словам, значительная часть посевных площадей была потеряна на востоке Украины. Для удовлетворения внутренних потребностей стране требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако почти весь урожай следует на экспорт, причем 90% транспортируется морским путем.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и подсолнечника.
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