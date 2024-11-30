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В Україні оновили ціни на сою — скільки коштує зерно

30 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 30 листопада 2024 року
Збір врожаю. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці листопада 2024 року ціни на сою в Україні несуттєво знизились. Основними причинами цього стали стабільна пропозиція на ринку та зниження попиту з боку імпортерів, що вплинуло на ринкову активність. Крім того, певне коригування вартості відбулося на фоні покращення погодних умов, що сприяло збільшенню врожайності в деяких регіонах.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 30 листопада 2024 року.

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Станом на 30 листопада середня ціна на сою в Україні становить 18 081 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соя в Україні 30 листопада
Середня ціна на сою в Україні станом на 30 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Наприкінці листопада соя трохи впала в ціні. В суботу, 23 листопада, вона коштувала 18 096 грн за тонну, а в неділю, 24 листопада, — 18 094 грн. У середу, 27 листопада, середня ціна сої становила вже 18 081 грн за тонну. Така вартість цього виду зернових зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на сою в листопаді
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що до початку війни українські аграрії вирощували 110 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Через втрату посівних площ на сході країни обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн. Для забезпечення внутрішніх потреб Україні потрібно лише 12–15 мільйонів тонн, а основна частина врожаю спрямовується на експорт. Зараз 90% експортованої продукції доставляється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, яка ситуація на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Також ми писали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та соняшнику.

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