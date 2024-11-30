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В Украине обновили цены на сою — сколько стоит зерно

30 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 30 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце ноября 2024 года цены на сою в Украине несущественно снизились. Основными причинами этого стали стабильное предложение на рынке и снижение спроса со стороны импортеров, что повлияло на рыночную активность. в некоторых регионах.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 30 ноября 2024 года.

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По состоянию на 30 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 18 081 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя в Украине 30 ноября
Средняя цена на сою в Украине на 30 ноября 2024 года.

В конце ноября соя немного упала в цене. В субботу, 23 ноября, она стоила 18 096 грн за тонну, а в воскресенье, 24 ноября, — 18 094 грн. В среду, 27 ноября, средняя цена сои составила уже 18 081 грн за тонну. Такая стоимость этого вида зерновых зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на сою в ноябре
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине.

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что к началу войны украинские аграрии выращивали 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Из-за потери посевных площадей на востоке страны объемы снизились до 78 миллионов тонн. Для обеспечения внутренних потребностей Украине нужно всего 12–15 миллионов тонн, а основная часть урожая направляется на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции доставляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, какая ситуация на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на пшеницу. Также мы писали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

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