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Ціни на кукурудзу спіймали низхідний тренд — що відбувається

28 листопада 2024 06:30
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на кукурудзу в Україні – скільки коштує тонна
Кукурудза. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

За останні 7 днів вартість тонни кукурудзи змінилася на 75 грн у бік зменшення (різниця між максимальним і мінімальним показниками). Але станом на середину тижня коливання трохи вирівнялися. Це очікувано, оскільки на внутрішньому ринку зберігається високий рівень пропозиції через нещодавній збір урожаю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на кукурудзу.

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Скільки коштує тонна кукурудзи

Згідно з даними спеціалізованого порталу Tripoli Land, середня вартість культури по Україні становить 8 278 грн/т. У вибірці врахували 64 пропозиції зернотрейдерів. Ще 20 листопада показник перебував на рівні 8 314 грн/т, отже спостерігаємо сезонне планомірне падіння ціни на сільськогосподарську культуру.

Ціни на кукурудзу
Середня вартість тонни кукурудзи в Україні за тиждень. Фото: tripoli.land

Зауважимо, на ринкові показники впливають численні фактори, зокрема:

  • рівень глобального попиту;
  • площі засіву кукурудзою в країнах-експортерах;
  • кліматичні та погодні умови, які формують врожайність/якість зерна;
  • коливання на валютному ринку;
  • власні характеристики культури (сорт, цілісність насіння, вологість).

Як розповіла начальниця відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Ніна Співак, світовий ринок кукурудзи перебуває у підвішеному стані, оскільки деякі експортери, як Україна та Бразилія, зібрали слабші урожаї, ніж очікувалося. Це призведе до скорочення обсягів світового виробництва.

Проте попиту нічого не загрожує. Його формуватимуть азіатські держави, які розвивають тваринництво і виготовляють етанол. Йдеться про Індонезію, Індію тощо. Тому найближчим часом тренд на зростання вартості кукурудзи зберігатиметься.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні почали знижуватися ціни на соняшник. Спершу культура спіймала висхідний тренд, але він протримався недовго. Закупівельна вартість соняшника зі вмістом олії 50%  планомірно падає, тож експерти прогнозують здешевлення соняшникової олії в супермаркетах.

Також ми писали, що листопад став місяцем зниження вартості пшениці, причому світові котирування також поступово падали. На думку фахівців, причиною є погіршення умов для посівів майбутнього врожаю в основних країнах-виробниках.

сільське господарство зерно ціни аграрії кукурудза

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