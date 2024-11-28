Цены на кукурузу в Украине – сколько стоит тонна

Кукуруза. Фото: Pexels

За последние 7 дней стоимость тонны кукурузы поменялась на 75 грн в сторону падения (разница между максимальным и минимальным показателями). Но по состоянию на середину недели колебания немного выровнялись. Это ожидаемо, поскольку на внутреннем рынке сохраняется высокий уровень предложения из-за недавнего сбора урожая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на кукурузу.

Читайте также:

Сколько стоит тонна кукурузы

Согласно данным специализированного портала Tripoli Land, средняя стоимость культуры по Украине составляет 8 278 грн/т. В выборке учли 64 предложения зернотрейдеров. Еще 20 ноября показатель находился на уровне 8 314 грн/т, следовательно наблюдаем сезонное планомерное падение цены на сельскохозяйственную культуру.

Средняя стоимость тонны кукурузы в Украине за неделю. Фото: tripoli.land

Отметим, на рыночные показатели влияют многочисленные факторы, в частности:

уровень глобального спроса;

площади засева кукурузой в странах-экспортерах;

климатические и погодные условия, формирующие урожайность/качество зерна;

колебания на валютном рынке;

собственные характеристики культуры (сорт, целостность семян, влажность).

Как рассказала начальница отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Нина Спивак, мировой рынок кукурузы находится в подвешенном состоянии, поскольку некоторые экспортеры, как Украина и Бразилия, собрали более слабые урожаи, чем ожидалось. Это приведет к сокращению объемов мирового производства.

Однако спросу ничего не грозит. Его будут формировать азиатские государства, которые развивают животноводство и производят этанол. Речь идет об Индонезии, Индии и т.д. Поэтому в ближайшее время тренд на рост стоимости кукурузы сохранится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине начали снижаться цены на подсолнечник. Сначала культура поймала восходящий тренд, но он продержался недолго. Закупочная стоимость подсолнечника с содержанием масла 50% планомерно падает, так что эксперты прогнозируют удешевление подсолнечного масла в супермаркетах.

Также мы писали, что ноябрь стал месяцем снижения стоимости пшеницы, причем мировые котировки тоже постепенно падали. По мнению специалистов, причиной являются ухудшения условий для посевов будущего урожая в основных странах-производителях.