Ціни на зернові в Україні станом на 29 листопада 2024 року

Комбайни в полі. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці листопада в Україні знову зафіксовано зростання цін на ячмінь. Основними причинами стали обмежена пропозиція зерна на внутрішньому ринку через активний експорт, а також високі витрати на транспортування та зберігання.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 29 листопада 2024 року.

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Станом на 29 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 848 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 29 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь знову зросла. Минулої п'ятниці, 22 листопада, вона становила 7 729 грн за тонну, а наступного дня, 23 листопада, — 7 786 грн за тонну. У вівторок, 26 листопада, тонна цієї агрокультури коштувала вже 7 796 грн, а у середу, 27 листопада, — 7 848 грн. Така вартість ячменю зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак підрахував, що на відновлення зруйнованої аграрної інфраструктури України знадобиться від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, аграрний сектор демонструє поступове відновлення, що проявляється у збільшенні посівних площ і гарних показниках врожайності.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми розповідали, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми писали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та соняшнику.