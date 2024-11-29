Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 ноября 2024 года

Комбайны в поле. Фото: Новини.LIVE

В конце ноября в Украине снова зафиксирован рост цен на ячмень . Основными причинами стали ограниченное предложение зерна на внутреннем рынке из-за активного экспорта, а также высокие затраты на транспортировку и хранение.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 29 ноября 2024 года.

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По состоянию на 29 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 848 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 29 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень снова выросла. В прошлую пятницу, 22 ноября, она составляла 7 729 грн за тонну, а на следующий день, 23 ноября, — 7 786 грн за тонну. Во вторник, 26 ноября, тонна этой агрокультуры стоила уже 7 796 грн, а в среду, 27 ноября, — 7 848 грн. Такая стоимость ячменя зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак подсчитал, что для восстановления разрушенной аграрной инфраструктуры Украины потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, аграрный сектор демонстрирует постепенное восстановление, что проявляется в увеличении посевных площадей и хороших показателях урожайности.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы рассказывали, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы писали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и подсолнечника.