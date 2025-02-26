Ціни на зерно у лютому 2025 року — за скільки продають соняшник

Соняшники в полі. Фото: УНІАН

В Україні фіксують зростання закупівельних цін на соняшник, оскільки дорожчає соняшникова олія в портах країни. Однак фермери продовжують обмежувати продажі, очікуючи ще більшого подорожчання.

Про це йдеться у повідомленні Електронної зернової біржі України.

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Як зазначають фахівці, на тижні експортні ціни на соняшникову олію в українських портах на Чорному морі підросли до 1110-1120 дол. за тонну, хоча вартість соняшникового шроту не змінилася і становить 225 дол/тонна.

"Через це закупівельні ціни на соняшник з олійністю 52% збільшилися на 500-1000 грн/тонна, до 27,5-28,5 тис. грн/тонна, з доставкою на завод", — йдеться у повідомленні.

Тим часом дрібні переробники продовжують простоювати через низьку (або іноді негативну) маржу перероблення соняшнику, через що гроші на культуру витрачають лише кілька великих заводів. Тому конкуренція на ринку знижується, тож надалі подорожчання соняшника припиниться, особливо на фоні падіння котирувань на сусідніх ринках.

Середні ціни на соняшник — скільки коштує тонна культура наприкінці лютого

Як свідчать дані профільного порталу Tripoli.land, станом на 26 лютого тонна соняшника коштує у середньому 26 149 грн. При цьому з 18-го числа вартість культури постійно зростала.

Так, у вівторок, 18 лютого, середня ціна тонни цієї культури трималася на рівні у 25 610 грн. Наступними днями ціни зростали, допоки 26 лютого подорожчання дещо збавило оберти.

Квоти на українське зерно — що пропонують ЄС

Європейській комісії запропонували повернути довоєнні квоти на українську агропродукцію. Відповідну ідею озвучили міністри Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини.

Як пояснив угорський міністр Іштван Надь, зміни потрібні, щоби захистити європейських фермерів, існування яких опинилося під загрозою через постачання сільськогосподарських товарів з України. Зауважимо, що регламент Європейського Союзу, за яким регулюється український імпорт, діє до червня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що, попри повномасштабну війну з РФ, на українському агроринку у лютому спостерігалася активна торгівля. На початку 2025 року Україна продовжує постачати зернові за кордон.

Також нагадаємо, що в Україні дорожчає ячмінь. При цьому темпи експорту ячменю скорочуються третій місяць поспіль.