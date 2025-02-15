Аналіз ринку соняшнику та зерна в Україні у лютому: ціни та тенденції

Ціни на соняшник знову ростуть — зміни на ринку зерна у лютому
Після невеликого падіння в Україні знов почали зростати ціни на соняшник. За словами аналітиків, основними чинниками, що впливають на ринок цієї культури, залишаються коливання цін на експортному напрямку та низькі темпи збуту сировини.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 15 лютого 2025 року.
Станом на 15 лютого середня ціна соняшнику в Україні становить 25 190 грн за тонну разом з ПДВ.
Що відбувається на ринку зернових в Україні
Група "Агротрейд" у 2024 році зібрал а понад 236 тисяч тонн зернових та олійних культур. За словами директ ора агропромислового департаменту компанії Олександра Овсяника, найбільші втрати врожайності минулого року зазнала соя, головним чином через посуху.
"Загалом аномальні погодні умови позначилися на всіх культурах, проте ми задоволені підсумками сезону. Ріпак та кукурудза навіть перевершили прогнозовані показники, а врожайність соняшника та пшениці залишилася в межах плану", — додав Овсяник.
Загальний обсяг урожаю з полів у 2024 році становив:
- пшениця — 95,5 тис. тонн;
- кукурудза — 53 тис. тонн;
- озимий ріпак — 38,3 тис. тонн;
- соняшник — 36,6 тис. тонн;
- соя — майже 13 тис. тонн;
- коноплі — 96 тонн;
- ячмінь — майже 78 тонн.
В Україні продовжують дорожчати зернові культури. Ціни на пшеницю також зросли за останній тиждень.
Крім того, стрімко дорожчає соя. За словами аналітиків, ця культура продовжуватиме мати стабільний попит у Європі.
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