Які ціни на сою та зерно в Україні станом на 13 лютого 2025 року: оновлені вартість зернових та аналіз ринку

Збирання врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні останніми днями почали різко зростати ціни на сою. Аналітики зазначають, що ця культура продовжуватиме мати стабільний попит у Європі. Країни ЄС щорічно споживають близько 15-16 мільйонів тонн сої. При цьому лише 5% від цього обсягу виробляється власними силами.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 13 лютого 2025 року.

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Станом на 13 лютого середня ціна на сою в Україні становить 18 356 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 13 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою в Україні протягом останніх днів продемонстрували значне зростання. Так, у середу, 5 лютого, її ціна становила 18 270 грн за тонну. Це було тижневим мінімум. Наступного дня, у четвер, 6 лютого, вартість цієї культури зросла до 18 267 грн і протрималась на цьому рівні шість днів. У середу, 12 лютого, ціна сої стрімко зросла до 18 356 грн за тонну, що стало максимальним показником за 7 днів. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

За даними на 10 лютого, обсяг експорту сої з України сягнув 78 тис. тонн, а ситуація на ринку залишається стабільною. Водночас запаси сої на 1 лютого оцінюються у 3,4 млн тонн, що значно перевищує рівень минулого сезону (2,6–2,7 млн тонн).

Таким чином виникає необхідність активізації продажів у період з лютого до квітня, оскільки у травні-червні трейдери зосередяться на закупівлі нового врожаю зернових та ріпаку. Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного за Всеукраїнської аграрної ради.

"Соя у нас у достатній кількості, і поки хвилюватися рано. Проте ближче до весни попит може зменшитися, що вплине на ціни. Тому важливо враховувати цей фактор та планувати продажі відповідно", — зазначили експерти.

Світова ринкова ситуація також впливає на український експорт. У Бразилії через високу вологість затримується збирання врожаю сої, що призводить до значних втрат на полях. Це може вплинути на світовий баланс та підтримати ціни.

Крім того, учасники ринку очікують на оновлений звіт USDA. Документ може внести корективи в прогнози з виробництва сої в Південній Америці.

Крім того, в Україні завдяки змінам клімату тепер можна вирощувати культури, які раніше не приживалися через холодні умови. У зв'язку із глобальним потеплінням у країні вже почали культивувати екзотичні рослини.

На відміну від вартості сої, в Україні спостерігається зниження цін на ячмінь. Протягом останнього тижня вартість цієї культури була нестабільною.