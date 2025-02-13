Какие цены на сою и зерно в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года: обновленные стоимость зерновых и анализ рынка

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине в последние дни начали резко расти цены на сою. Аналитики отмечают, что эта культура будет продолжать пользоваться стабильным спросом в Европе. Страны ЕС ежегодно потребляют около 15-16 миллионов тонн сои. При этом лишь 5% от этого объема производится собственными силами.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 13 февраля 2025 года.

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По состоянию на 13 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 18 356 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою в Украине в течение последних дней продемонстрировали значительный рост. Так, в среду, 5 февраля, ее цена составляла 18 270 грн за тонну. Это было недельным минимум. На следующий день, в четверг, 6 февраля, стоимость этой культуры выросла до 18 267 грн и продержалась на этом уровне шесть дней. В среду, 12 февраля, цена сои стремительно выросла до 18 356 грн за тонну, что стало максимальным показателем за 7 дней. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

По данным на 10 февраля, объем экспорта сои из Украины достиг 78 тыс. тонн, а ситуация на рынке остается стабильной. В то же время запасы сои на 1 февраля оцениваются в 3,4 млн тонн, что значительно превышает уровень прошлого сезона (2,6-2,7 млн тонн).

Таким образом возникает необходимость активизации продаж в период с февраля по апрель, поскольку в мае-июне трейдеры сосредоточатся на закупке нового урожая зерновых и рапса. Об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного при Всеукраинском аграрном совете.

"Соя у нас в достаточном количестве, и пока волноваться рано. Однако ближе к весне спрос может уменьшиться, что повлияет на цены. Поэтому важно учитывать этот фактор и планировать продажи соответственно", — отметили эксперты.

Мировая рыночная ситуация также влияет на украинский экспорт. В Бразилии из-за высокой влажности задерживается уборка урожая сои, что приводит к значительным потерям на полях. Это может повлиять на мировой баланс и поддержать цены.

Кроме того, участники рынка ожидают обновленный отчет USDA. Документ может внести коррективы в прогнозы по производству сои в Южной Америке.

Кроме того, в Украине благодаря изменениям климата теперь можно выращивать культуры, которые ранее не приживались из-за холодных условий. В связи с глобальным потеплением в стране уже начали культивировать экзотические растения.

В отличие от стоимости сои, в Украине наблюдается снижение цен на ячмень. В течение последней недели стоимость этой культуры была нестабильной.