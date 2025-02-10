Цены на пшеницу 2025 — за сколько можно продать тонну 10 февраля

Мужчина держит в руках колоски зерна. Фото: УНИАН

Цены на пшеницу в Украине продолжают расти с началом 2025 года Спрос на культуру тоже сохраняется на высоком уровне.

Об этом сообщают эксперты Spike Brokers.

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Отмечается, что наиболее динамично подорожание происходит в сегменте фуражной зерновой, что приводит к сокращению спреда между продовольственной и фуражной пшеницей до 6-8 долл.

"Покупатели не просто активно продают зерно с поставкой в марте-мае, но и наращивают форвардные контракты на новый урожай с отгрузкой в октябре-ноябре, что свидетельствует о позитивных ожиданиях рынка относительно будущего сезона", — говорят эксперты.

Сколько в среднем стоит тонна пшеницы

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна зерна по состоянию на 10 февраля стоит, в среднем, 9 404 грн. Это самый высокий средний показатель, который фиксировался на этой неделе.

Скриншот. Фото: Tripoli. land

Так, 2 и 3 февраля цены на пшеницу держались на уровне 9 307 грн/т, однако с 4 числа зерно начало дорожать.

Между тем напомним, что на внутреннем аграрном рынке Украины начала дешеветь кукурдза. Аналитики считают, что цены меняются, поскольку в портах есть большие залежи зерна.

Также мы писали о подорожании сои. Это прежде всего обусловлено сокращением предложения сырья.