Ціни на зернові в Україні станом на 30 січня 2025 року

Збирання врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останніми днями в Україні істотно зросли ціни на сою. Аналітики зазначають, що це насамперед зумовлено скороченням пропозиції сировини.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 30 січня 2025 року.

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Станом на 30 січня середня ціна на сою в Україні становить 18 328 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 30 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх семи днів ціни на сою в Україні зростали декілька разів. Так, у середу, 22 січня, її ціна становила 17 937 грн за тонну. Це було тижневим мінімумом. У суботу, 25 січня, ця культура подорожчала до 17 960 грн і протрималась на цьому рівні три дні. У середу, 29 січня, ціна сої сягнула свого тижневого максимуму — 18 328 грн за тону. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

За даними Державної митної служби, на 29 січня 2025 року Україна експортувала 25,353 млн тонн зернових та зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. З них 121 млн тонн було відвантажено в січні поточного року.

Цей показник перевищує аналогічний обсяг минулого року: на 30 січня 2024 року загальний обсяг відвантажень становив 23,146 млн тонн, з яких 4,582 млн тонн були відправлені в січні.

З початку поточного сезону Україна експортувала:

пшениці — 10,7 млн ​​тонн;

ячменю — 2,064 млн тонн;

жита — 10,8 тис. тонн;

кукурудзи — 12,166 млн тонн.

Нагадаємо, в Україні також дорожчає кукурудза. За останній тиждень її вартість істотно зросла.

Також в Україні посівні площі у 2025 році залишаться на рівні минулого року. Проте аграрії планують трохи зменшити площі під сою та збільшити їх під кукурудзу.