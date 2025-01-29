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Цены на ячмень в конце января — стоимость зерна в Украине

29 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 января 2025 года
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост стоимости ячменя. Эксперты отмечают, что восходящий тренд обусловлен сокращением предложений на рынке, а также активным спросом как внутренних потребителей, так и экспортно ориентированных компаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 29 января 2025 года.

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По состоянию на 29 января 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 902 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 января 2025 года
Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 29 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость ячменя существенно выросла. Так, во вторник, 21 января, средняя цена тонны этой культуры составляла 8 521 грн. В течение семи дней цена на ячмень росла или оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 28 января, стоимость тонны этого вида зерновых выросла до 8 902 грн. Такая цена на эту культуру зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

В январе 2025 года Украина существенно нарастила объемы экспорта растительных масел через морские порты. За первые 22 дня месяца из страны вывезено 90,8 тыс. тонн этой продукции, что на 11% превышает показатели декабря 2024 года.

Эта ситуация резко контрастирует с декабрем 2024 года, когда через порты было отправлено 53,6 тыс. тонн масла (42,8%), а через сухопутные переходы — 71,7 тыс. тонн (57,2%). 

Теперь в Украине наблюдается рост цен на основные зерновые культуры, в частности на подсолнечник. Несмотря на увеличение предложения со стороны производителей, его объемы по-прежнему не покрывают потребности перерабатывающих предприятий.

Цены на пшеницу также продолжают расти. Ограниченное предложение этой культуры на рынке, вызванное сдерживанием продаж со стороны аграриев, а также сложившаяся ситуация на экспортном направлении способствуют увеличению стоимости.

 

 

 

 

 

Украина зерно экспорт зерна аграрии ячмень

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