Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 января 2025 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине снова растут цены на кукурузу. Эксперты отмечают, что это обусловлено высокой активностью как внутри страны, так и из-за рубежа.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 28 января 2025 года.

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По состоянию на 28 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 9 179 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 28 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы существенно выросла. Так, в понедельник, 20 января, цена этой культуры составляла 8 976 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. На следующий день стоимость этого вида зерновых пересекла психологическую отметку в 9 000 гривен и выросла до 9 034 грн. В субботу, 25 января, цена тонны кукурузы выросла до своего недельного максимума — 9 179 грн. Такая стоимость этой культуры фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Чрезвычайно теплая погода, установившаяся в Украине в середине января, может спровоцировать раннее начало весенних полевых работ у аграриев. Это произойдет, если подобные климатические условия сохранятся. По словам руководителя сельхозпредприятия "Лан" в Полтавской области Николай Кривича, в Миргороде температура воздуха в этот период достигает +8°C.

Фермер объяснил, что при отсутствии сильных морозов и достаточного увлажнения почвы уже в феврале могут сложиться соответствующие условия для начала посевной кампании. Он также добавил, что недавний дождь способствовал таянию небольшого количества снежного покрова.

Подобные температурные колебания не представляют серьезной угрозы для озимых культур, если в почве достаточно влаги. Однако длительные морозы до -20 °C при отсутствии снега могут негативно повлиять на состояние посевов.

Напомним, что посевные площади в Украине в 2025 году не изменятся. Ожидается, что они останутся на уровне прошлого года. Однако аграрии планируют немного сократить площади под сою и увеличить их под кукурузу.

Кроме того, мягкая зима в Одесской области в этом году привела к чередованию периодов восстановления и прекращения вегетации озимых культур. Такое явление может негативно повлиять на зимостойкость растений, особенно для посевов, которые хорошо раскустились.