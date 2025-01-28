Ціни на зернові в Україні станом на 28 січня 2025 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знову зростають ціни на кукурудзу. Експерти зазначають, що це зумовлено високою активністю як всередині країни, так і з-за кордону.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 28 січня 2025 року.

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Станом на 28 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 9 179 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 28 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість кукурудзи істотно зросла. Так, у понеділок, 20 січня, ціна цієї культури становила 8 976 грн за тонну. Це становило тижневий мінімум. Наступного дня вартість цього виду зернових перетнула психологічну позначку у 9 000 гривень та зросла до 9 034 грн. У суботу, 25 січня, ціна тонни кукурудзи зросла до свого тижневого максимуму — 9 179 грн. Така вартість цієї культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Незвичайно тепла погода, що встановилася в Україні в середині січня, може спровокувати ранній початок весняних польових робіт в аграріїв. Це відбудеться, якщо кліматичні умови збережуться. За словами керівника сільгосппідприємства "Лан" у Полтавській області Миколи Кривича, у Миргороді температура повітря у цей період сягає +8 °C.

Фермер пояснив, що за відсутності сильних морозів та достатнього зволоження ґрунту вже у лютому можуть скластися відповідні умови для початку посівної кампанії. Він також додав, що нещодавній дощ сприяв таненню невеликої кількості снігового покриву.

Подібні температурні коливання не становлять серйозної загрози для озимих культур, якщо у ґрунті достатньо вологи. Однак тривалі морози до -20 °C за відсутності снігу можуть негативно вплинути на стан посівів.

Нагадаємо, що посівні площі в Україні у 2025 році не зміняться. Очікується, що вони залишаться на рівні минулого року. Однак аграрії планують трохи скоротити площі під сою та збільшити їх під кукурудзу.

Крім того, м’яка зима в Одеській області цього року призвела до чергування періодів відновлення та припинення вегетації озимих культур. Таке явище може негативно вплинути на зимостійкість рослин, особливо для посівів, які добре розкущилися.