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Українці не залишаться без хліба — якою буде посівна у 2025 році

27 січня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Посівна кампанія 2025 — скільки гектарів планують засіяти аграрії
Аграрії готуються до посівної. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Посівні площі в Україні у 2025 році не зазнають кардинальних змін. Очікується, що вони залишаться на рівні попереднього року. 

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства

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При цьому, як зауважив профільний міністр Віталій Коваль, аграрії планують дещо зменшити посівні площі під сою і збільшити під кукурудзу.

"Посіви соняшнику і пшениці залишатимуться на рівні 2024 року", — сказав очільник міністерства. 

Отже, за даними відомства, аграрії у 2025 році мають засіяти понад 23 млн га полів, з яких 11 067 тис. га віддадуть під зернові культури. Це понад 48% від загальної посівної площі.

Зокрема, ярі на зерно мають становити 5 825,5 тис. га, а також:

  • на кукурудзу закладуть 4,145 млн га;
  • на ярий ячмінь — 790 тис. га;
  • на яру пшеницю — 222,7 тис. га;
  • на горох, овес, гречку й просо — понад 550 тис. га.

Щодо олійних культур, то загальна площа має становити 8 892,1 тис. га. Серед них на соняшник буде відведено 5 171 тис. га, на сою — 2 422,6 тис. га, а на ріпак ярий і озимий — 1 167,2 тис. га.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль також зазначив, що в аграріїв немає проблем із добривами та пальним для посівної кампанії навесні.

Раніше ми вже писали, що на українському агроринку дорожчає пшениця. Так, в період з 16 по 23 січня культура додала у ціні 152 грн за тонну. 

Також повідомлялося, що експорт зернових у 2024 році зріс на 15,2%. Усе завдяки відкриттю чорноморського зернового коридору.

посівна кампанія Мінагро зерно війна в Україні агропромисловість

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