Посевная кампания 2025 — сколько гектаров планируют засеять аграрии

Аграрии готовятся к посевной. Фото: УНИАН

Посевные площади в Украине в 2025 году не претерпят кардинальных изменений. Ожидается, что они останутся на уровне предыдущего года.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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При этом, как отметил профильный министр Виталий Коваль, аграрии планируют несколько уменьшить посевные площади под сою и увеличить под кукурузу.

"Посевы подсолнечника и пшеницы будут оставаться на уровне 2024 года", — сказал глава министерства.

Итак, по данным ведомства, аграрии в 2025 году должны засеять более 23 млн га полей, из которых 11 067 тыс. га отдадут под зерновые культуры. Это более 48% от общей посевной площади.

В частности, яровые на зерно должны составить 5 825,5 тыс. га, а также:

на кукурузу заложат 4,145 млн га;

на яровой ячмень — 790 тыс. га;

на яровую пшеницу — 222,7 тыс. га;

на горох, овес, гречиху и просо — более 550 тыс. га.

Что касается масличных культур, то общая площадь должна составить 8 892,1 тыс. га. Среди них на подсолнечник будет отведено 5 171 тыс. га, на сою — 2 422,6 тыс. га, а на рапс яровой и озимый — 1 167,2 тыс. га.

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль также отметил, что у аграриев нет проблем с удобрениями и горючим для посевной кампании весной.

Ранее мы уже писали, что на украинском агрорынке дорожает пшеница. Так, в период с 16 по 23 января культура прибавила в цене 152 грн за тонну.

Также сообщалось, что экспорт зерновых в 2024 году вырос на 15,2%. Все благодаря открытию черноморского зернового коридора.